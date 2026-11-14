نشوب حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري بمضيق هرمز

أعلنت بحرية الجيش الإيراني نشوب حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى إبحارها في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز.

وأفادت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق باصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز، ما أدى إلى انفجارهما واندلاع النيران فيهما، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.



وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن الناقلتين حاولتا المرور سرًا عبر مسارات وصفتها بأنها غير مصرح بها في مضيق هرمز، قبل أن تصطدما بالألغام البحرية.



وأضافت أن إحدى الناقلتين تُصنف ناقلة نفط عملاقة، دون الكشف عن اسمي السفينتين أو جنسيتيهما، كما لم تتضح حتى الآن تفاصيل الأضرار أو مصير طاقميهما.