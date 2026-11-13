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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يفاجئ مستخدمي أندرويد.. ميزة جديدة تخفي الرسائل النصية بعد قراءتها فورا

واتساب
واتساب
احمد الشريف

أطلق تطبيق "واتساب" رسمياً ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي هواتف أندرويد. 

تتيح الميزة إرسال رسائل نصية تختفي تماماً بمجرد أن يقرأها الطرف الآخر لمرة واحدة فقط.

حماية فائقة لأسرارك

وبحسب التقارير التقنية الأخيرة، تعمل الميزة الجديدة بنفس طريقة إرسال الصور والفيديوهات التي تختفي بمجرد فتحها. 

لكن هذه المرة، قررت الشركة تطبيق الفكرة نفسها لتشمل الرسائل النصية المكتوبة.

عند تفعيل هذه الخاصية، سيظهر زر صغير يحمل رقم "1" بجوار خانة الكتابة. وبمجرد الضغط عليه وإرسال النص، لن يتمكن الطرف الآخر من نسخ الرسالة أو إعادة توجيهها لأي شخص. 

كما يمنع التطبيق تماماً التقاط صورة للشاشة (سكرين شوت) لضمان سرية المحتوى.

حل سحري للمعلومات الحساسة

وتعتبر هذه الإضافة أداة ممتازة للحفاظ على خصوصيتك في المواقف اليومية الدقيقة. 

على سبيل المثال، إذا اضطررت لإرسال كلمة مرور، أو بيانات بطاقتك البنكية، أو حتى معلومة شخصية جداً.

فبمجرد أن يفتح صديقك الرسالة ويقرأ المكتوب، ستختفي تلقائياً ولن تترك أي أثر داخل المحادثة.

 يضمن هذا  لك عدم بقاء معلوماتك المهمة محفوظة في هاتف شخص آخر، حتى لو نسي هو مسحها.

موعد وصول التحديث للجميع

بدأت منصة المراسلة الشهيرة في طرح هذا التحديث تدريجياً لمستخدمي النسخة التجريبية (Beta) على نظام أندرويد، وهي نسخة يطرحها التطبيق لاختبار الميزات الجديدة والتأكد من كفاءتها قبل تعميمها.

ومن المنتظر أن تصل الميزة الجديدة لجميع أصحاب هواتف أندرويد حول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 لذا، ينصح بمتابعة تحديث التطبيق بانتظام عبر متجر "جوجل بلاي" للحصول عليها فور إطلاقها رسمياً.

واتساب تطبيق أندرويد Beta نظام أندرويد

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