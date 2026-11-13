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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ومالاوي، وسط طموحات كبيرة من المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من إقامة المواجهة على أرضه ووسط جماهيره.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تقام مباراة مصر ومالاوي مساء اليوم  13 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ويتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

قناة أون سبورت الأرضية وفقًا للمعلومات الخاصة بالبث الأرضي للمباراة.

وتتيح قناة أون سبورت الأرضية فرصة مشاهدة المواجهة مجانًا للمشاهدين داخل نطاق استقبال البث الأرضي الرقمي، دون الحاجة إلى اشتراك في القنوات المشفرة، مع ضرورة توافر جهاز تلفزيون يدعم الاستقبال الأرضي الرقمي أو جهاز استقبال مناسب.

تردد قناة أون سبورت الأرضية وطريقة استقبالها

يمكن استقبال قناة أون سبورت الأرضية لمشاهدة اللقاء من خلال تحويل التلفزيون إلى وضع الاستقبال الأرضي، وتوصيل هوائي البث الأرضي «الإريال»، ثم إجراء البحث الرقمي عن القنوات.

وتتمثل خطوات الاستقبال في الآتي:

  • توصيل هوائي البث الأرضي «الإريال» بالتلفزيون أو جهاز الاستقبال الأرضي.
  • الدخول إلى إعدادات القنوات من قائمة التلفزيون.
  • اختيار وضع الاستقبال الأرضي الرقمي.
  • تحديد البحث اليدوي أو البحث الرقمي عن القنوات.
  • إدخال التردد الأرضي UHF 32.
  • بدء البحث والانتظار حتى ظهور القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.
  • تثبيت القناة وحفظها لمتابعة المباراة.

ويجب الانتباه إلى أن استقبال البث الأرضي يتطلب وجود هوائي مناسب ودعم التلفزيون أو جهاز الاستقبال لتقنية البث الرقمي الأرضي، كما قد تختلف جودة الاستقبال بحسب الموقع الجغرافي وقوة الإشارة.

وتنقل قناة أون سبورت بالتردد الأرضي مباراة منتخب مصر ومالاوي مجانا داخل مصر، عبر البث الأرضي.

موقف منتخب مصر ومالاوي في ترتيب المجموعة

ويدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في إحدى مبارياته وتعادل في الأخرى، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم، من أجل تعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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