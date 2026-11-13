السيطرة تمت والتحقيق جارِ.. تصاعد أدخنة من عربة قطار روسي بمحطة شبرا الخيمة

شهدت محطة سكة حديد شبرا الخيمة الفرعية بمحافظة القليوبية، تصاعد أدخنة من إحدى عربات قطار روسي يحمل الرقم 809، وذلك في أثناء توقفه بالمحطة؛ ما أثار حالة من الانتباه بين المتواجدين بالمكان.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من إحدى عربات القطار؛ وعلى الفور جرى التعامل مع الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مصدر الأدخنة.

وتبين أن الأدخنة تصاعدت من إحدى عربات القطار في أثناء توقفه داخل المحطة، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو العاملين، كما لم تسفر الواقعة عن خسائر بشرية.

وجرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، للوقوف على أسباب تصاعد الأدخنة والتأكد من سلامة العربة والقطار قبل استكمال رحلته، مع متابعة الموقف من الجهات المختصة.