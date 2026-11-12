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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين في واقعة الاعتداء على 3 أشخاص بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاثنين من المتهمين الأحداث، لاتهامهم بخطف ربة منزل وطالبة وشاب بالإكراه، واحتجازهم داخل منزل مهجور بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، والتعدي على المجني عليهما الأولى والثانية، وهتك عرض المجني عليه الثالث، وتصوير الضحايا في مقاطع مرئية مخلة بالشرف وتهديدهم بنشرها مقابل الحصول على مبالغ مالية، إلى جانب سرقة هاتف محمول بالإكراه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: «حسام ح.ع»، 29 سنة، عامل بمصنع كراسي، و«محمد ح.ع»، 21 سنة، عامل بمصنع كراسي ومقيم بمساكن توشكا بقها، و«باسم ج.إ»، 17 سنة، سائق (حدث)، و«محمد ا.إ»، 19 سنة، فني صيانة كاميرات، و«زياد م.ج»، 17 سنة (حدث)، هارب، و«ز. أ.م»، 19 سنة، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 875 لسنة 2026 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 1362 لسنة 2026 كلي شمال بنها.


وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الواقعة يوم 14 أبريل 2026، حيث خطفوا المجني عليهم «نجوى إ.أ»، و«نور إ.س»، و«أحمد ط.ع»، بالإكراه، بعدما استوقفوهم أثناء سيرهم بالطريق العام، وأشهروا في وجوههم أسلحة بيضاء شملت مطواة وكاتر وكماشة، واقتادوهم إلى أحد المنازل المهجورة، بعيدًا عن أعين ذويهم، مستغلين ضعفهم وقلة حيلتهم، واحتجزوهم دون وجه حق.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس واقعوا المجني عليها الأولى بغير رضاها، بعدما تكالبوا عليها وأحكموا سيطرتهم عليها، وجردوها من ملابسها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض، وتناوبوا الاعتداء عليها، فيما تواجد المتهم السادس بمسرح الجريمة لمساندتهم.
كما شرع المتهم الأول في مواقعة المجني عليها الثانية بغير رضاها، بعدما أشهر في وجهها سلاحًا أبيض وطلب منها خلع ملابسها، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب فقدان المجني عليها الوعي، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة لمساندته.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها الثانية بطريق الإكراه، مستغلًا انشغالها أثناء ارتكاب الجرائم، في الوقت الذي كان فيه باقي المتهمين موجودين لمساندته.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه الثالث بالقوة، بعدما أجبروه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والعصي على خلع ملابسه والاعتداء على عرضه.
وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهمين بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم، من خلال التقاط مقاطع مرئية مخلة بالشرف لهم خلسة، دون علمهم أو موافقتهم، داخل مكان خاص، بما من شأنه الإساءة إلى سمعتهم والنيل من شرفهم.
وواجه المتهمون كذلك اتهامات بانتهاك المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتهديد المجني عليهما بإفشاء ونشر المقاطع المصورة المخلة بالشرف، لإجبارهما على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات شملت مطواة وكاتر وكماشة وشوم، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

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