سقوط 4 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي بالقليوبية أثناء تنظيفها.. ونقلهم إلى مستشفى قها

شهدت منطقة سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا، إثر سقوط 4 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي أثناء أعمال تنظيفها، ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قها لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بسقوط عدد من الأشخاص داخل بلاعة صرف صحي بمنطقة سنديون، بجوار مسجد أبو شقاية، بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إنقاذ نهري، للتعامل مع الحادث وسرعة إنقاذ المحتجزين داخل البلاعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين سقوط 4 أشخاص داخل بلاعة الصرف الصحي، بينهم عامل بالصرف الصحي أثناء قيامه بأعمال تنظيف البالوعة، و3 مواطنين هم: محمد إبراهيم سالم، 35 سنة، وعبدالعزيز سمير زهران، 35 سنة، ومحمود عمر عبدالباقي، 27 سنة.

وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى قها لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.