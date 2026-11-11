تموين القليوبية يستجيب لشكاوى جودة رغيف الخبز بقرية كفر الور بشبين القناطر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة تفتيشية مفاجئة اليوم للمرور على المخابز البلدية بقرية كفر الور التابعة لمركز شبين القناطر، للوقوف على مدى مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان المقررة، والتحقق من الشكوى على أرض الواقع، وذلك استجابة لما تم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي من منشور متداول يتضمن شكوى بشأن جودة رغيف الخبز البلدي المنتج بالقرية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه أسفر المرور على 3 مخابز بالقرية عن تحرير محضر واحد لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر واحد لإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تبين عدم وجود مخالفات بمخبز واحد.



كما امتدت الحملة إلى عزبة العسايلة الملاصقة لقرية كفر الور، وأسفرت عن تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر واحد لعدم نظافة المعجن.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسرعة فحص الشكاوى وما يتم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حرصا على ضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وحفاظًا على حقوق المواطنين.