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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. صحة القليوبية تُدخل تقنية الغسيل الكلوي عالي النفاذية HDF

مستشفى المدينة بالعبور
مستشفى المدينة بالعبور
إبراهيم الهواري

شهد مستشفى المدينة بالعبور بمحافظة القليوبية إجراء أول جلسة غسيل كلوي باستخدام تقنية الترشيح الدموي عالي الكفاءة (HDF)، في خطوة جديدة لتطوير خدمات علاج مرضى الفشل الكلوي، وإدخال أحدث التقنيات الطبية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، وبإشراف الدكتورة سارة خليفة، مدير إدارة الكلى الصناعي بالمديرية.


وشهدت المرحلة السابقة لتشغيل التقنية تنفيذ تدريب متخصص للفريق الطبي والفني المعني، بالتعاون مع الدكتور مؤمن، مهندس المجموعة المصرية والمسؤول عن التدريب، لضمان رفع كفاءة الأطقم الطبية والفنية وتأهيلها للتعامل مع الأجهزة والتقنيات الحديثة.

وتُعد تقنية HDF (Hemodiafiltration) من التقنيات المتطورة في مجال الغسيل الكلوي، حيث تجمع بين آليتي الانتشار والترشيح بالحمل، بما يعزز كفاءة التخلص من السموم، خاصة الجزيئات متوسطة وكبيرة الحجم، مقارنة بالغسيل الدموي التقليدي، وفقًا لمعايير التطبيق الطبي المناسب لكل حالة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن إدخال هذه التقنية بمستشفى المدينة بالعبور يأتي ضمن خطتها لمواكبة التطور العلمي في مجال علاج أمراض الكلى، وتحديث الخدمات العلاجية، وتوفير مستويات أكثر تطورًا من الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوي.

القليوبية العبور محافظة القليوبية مديرية الصحة مستشفى المدينة

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