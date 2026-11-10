الأنبا باسيليوس يلتقي الشمامسة الإكليريكيين بالكلية الإكليريكية بالمعادي

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمنسق العام الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الشمامسة الإكليريكيين بالكلية.

صلاة القداس الإلهي

شارك في اللقاء الأب روماني فوزي، عميد الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، وآباء مجلس الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب النيافة، بمشاركة مجلس إدارة الكلية، والشمامسة الإكليريكيين.

وعقب القداس الإلهي، تفقد الأب المطران المحاضرات التكوينية بالكلية، مقدمًا كلمات التشجيع للشمامسة الإكليريكيين في حوار أبوي، مؤكدًا لهم أهمية بنيان الشماس الإكليريكي، من خلال الدارسة بالكلية، والتواصل الدائم مع الآباء الكهنة، والمرشدين الروحيين، ومعايشة ما يتعلموه في حياتهم، متمنيًا للجميع رسالة روحية مباركة مثمرة، كما دار أيضًا حوارًا مفتوحًا بين الأنبا باسيليوس، وأبنائه الشمامسة.

تضمن اليوم أيضًا لقاءً مع مجلس إدارة الكلية، بحضور الأب روماني، حيث استمع نيافة المطران إلى جميع الآراء، والمقترحات، ثم تم عرض خطة عمل الكلية، وأنشطتها للعام الأكاديمي الحالي 2026 - 2027.

وفي كلمته، أشار الأب المطران إلى أن الكلية الإكليريكية هي القلب النابض للكنيسة، مشددًا على ضرورة الإصغاء إلى احتياجات الإكليريكية، والتواصل مع شمامسة الكلية، ومتابعة أحوالهم على كافة المستويات، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.

ومن جانبه قدم الأب روماني فوزي، باسمه، وباسم كافة آباء مجلس الكلية، والشمامسة الإكليريكيين، الشكر والتقدير والامتنان إلى نيافة الأنبا باسيليوس، لاهتمامه الدائم، ومتابعة شؤون الكلية الإكليريكية.