البابا تواضروس يصلي القداس بكنيسة القديسين مارمرقس والبابا كيرلس بالقاهرة الجديدة

يصلي الآن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي بكنيسة القديسين مار مرقس والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة أرض مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة.

وتقع الكنيسة داخل المقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يُقام بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة، على مساحة تبلغ نحو 30 فدانًا، ويستهدف أن يكون مركزًا متكاملًا لإدارة شؤون الكنيسة، واحتضان مختلف الإدارات والمؤسسات والأنشطة الكنسية.

ويأتي إنشاء المقر الجديد في إطار تطوير منظومة العمل الإداري والخدمي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتوفير مساحة تستوعب التوسعات المؤسسية والإدارية، بما يدعم جهود الكنيسة في خدمة أبنائها ومختلف القطاعات التابعة لها.