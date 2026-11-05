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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة عمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الكنيسة القبطية.. الشروط وموعد التقديم

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن إتاحة فرصة عمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لشغل وظيفة «منسق برنامج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز مصادر تعلم اللغة الإنجليزية» (ELRC Coptic Orthodox Church – Egypt Program Coordinator)، وذلك للعمل بمقر البرنامج، بالتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح المكتب البابوي أن الوظيفة تتضمن الإشراف على الإدارة اليومية للبرنامج، وتنظيم العمل وتنسيق المناهج والبرامج التعليمية، والإشراف على المدرسين ومتابعة أداء المرافق، إلى جانب التنسيق للمحاضرات والفعاليات الثقافية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة الأمريكية والسفارة الأمريكية.

وتشترط الوظيفة الحصول على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، مع تقديم شهادة سارية تثبت إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن C1، وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، من خلال اختبارات مثل IELTS أو TOEFL أو AUC SEPT.

ويُفضل حصول المتقدم على شهادة مهنية في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، مثل TESOL أو TEFL أو TESL أو CELTA أو FELT أو PCELT أو DELTA.

وتتطلب الوظيفة خبرة كبيرة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وخبرة مثبتة في إدارة البرامج الأكاديمية والقيادة التعليمية، ويفضل أن تكون في مؤسسات التعليم العالي أو برامج التنمية الممولة دوليًا.

كما تشمل المهارات المطلوبة القدرة على إدارة العمليات التعليمية والإشراف على المعلمين والمدربين، وتنسيق البرامج الأكاديمية، ومتابعة تنفيذ المناهج وضمان جودتها، إلى جانب مهارات التواصل وبناء العلاقات عبر الثقافات المختلفة، والوعي والحساسية الثقافية اللازمة للعمل داخل مجتمع ديني له خصوصيته.

ويُشترط كذلك إجادة استخدام برامج Microsoft Office والأدوات الرقمية، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما تُعد الخبرة في إدارة المشروعات الممولة من الحكومة الأمريكية أو الجهات الدولية، والمعرفة بمتطلبات المتابعة والتقييم، من المهارات الإضافية المفضلة.

ودعا المكتب البابوي للمشروعات الراغبين في التقدم إلى مراجعة الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة بعناية، وإرسال المستندات التالية:

1. سيرة ذاتية حديثة باللغة الإنجليزية (CV).
2. شهادة سارية تثبت إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن C1، مثل IELTS أو TOEFL أو AUC SEPT.

ويتم إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وحدد الإعلان يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026، موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات التقديم.

المكتب البابوي للمشروعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكنيسة القبطية

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