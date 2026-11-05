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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أهلي بنغازي» يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد فتوح وثنائي الأهلي

اهلي بنغازي
اهلي بنغازي
نورهان عادل

كشف مراد عبد الحفيظ العقوري، نائب رئيس نادي أهلي بنغازي الليبي، تفاصيل اهتمام ناديه بالتعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، موضحًا حقيقة إمكانية تجديد المفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مراد عبد الحفيظ العقوري، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن إدارة أهلي بنغازي كانت لديها رغبة في التعاقد مع أحمد فتوح عن طريق وكيل أعماله، لكن بعض الأمور حدثت حالت دون إتمام الصفقة، دون الكشف عن تفاصيلها.

وأضاف أن النادي اتجه بعد ذلك إلى إبرام صفقات أخرى بشكل سريع، ونجح في التعاقد مع ظهير أيسر من الجزائر، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة للفريق، وهو ما دفع الإدارة إلى صرف النظر عن ضم أحمد فتوح.

وحسم نائب رئيس أهلي بنغازي موقف ناديه من إعادة التفاوض مع لاعب الزمالك خلال يناير المقبل، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات لضمه، بعدما تعاقد النادي بالفعل مع لاعب آخر في مركز الظهير الأيسر.

وفيما يتعلق بإمكانية التعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، أوضح العقوري أنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن وجود مفاوضات لضمه، قائلًا إنه لا يستطيع تقديم معلومة غير مؤكدة.

كما علق على إمكانية اهتمام أهلي بنغازي بالتعاقد مع محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، مؤكدًا عدم معرفته بوجود أي تحركات أو مفاوضات تخص اللاعب.

مراد عبد الحفيظ أهلي بنغازي الليبي أحمد فتوح

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