قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاذب .. بلاغ بوجود قنبلة على طائرة متجهة من «ميلان» إلى «بوخارست» | تفاصيل
مدبولي: خطة حكومية لترشيد الإنفاق العام في ضوء توترات المنطقة
فرنسا تنقل اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» من مرسيليا إلى باريس .. لهذا السبب
وزير الأوقاف للطلاب الوافدين: حافظوا على منهج الأزهر الوسطي واحملوا رسالته إلى أوطانكم
مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر.. الزمالك والأهلي وبيراميدز في مهمة التأهل
إمام عاشور في مهب الريح.. 3 مباريات خارج الحسابات وأزمة جديدة تهز الأهلي
وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بقيادات الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
السلطات التشيكية والإيطالية تؤكد عدم العثور على متفجرات بطائرات الركاب
انتخابات أمريكا 2026 تتجاوز حدود واشنطن.. كيف تنعكس نتائجها على العالم؟.. قراءة
وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يناقشان تكثيف التنسيق والتعاون الاقتصادي
مباحثات مصرية سعودية حول مستجدات الأوضاع الإقليمية
الزمالك يعيد ترتيب أوراقه.. جلسة مرتقبة مع جون إدوارد وحسام الزناتي يقترب من المنصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بقيادات الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

حركة تكليفات جديدة
حركة تكليفات جديدة
أمل مجدى

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارات بتكليف الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بتولي رئاسة الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وتكليف المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي رئيسًا جديدًا لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

كما شملت القرارات تكليف المهندس أحمد سعد فتوح نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الصناعات التعدينية، والمهندس إيهاب أنور حسن نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الثروة المعدنية.

وأكد المهندس كريم بدوي، أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعدين، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يدعم تسريع وتيرة العمل واستكمال خطوات التطوير.

وأعرب الوزير عن تقديره واعتزازه بما قدمه الجيولوجي ياسر رمضان خلال فترة رئاسته للهيئة، مشيرًا إلى أنه قاد العمل خلال مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها، شهدت تحولها إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وأسهم بجهود مخلصة وفاعلة في إرساء دعائم هذا التحول، وتنفيذ متطلبات التطوير المؤسسي والتشريعي والإجرائي، رغم ما صاحب هذه المرحلة من تحديات كبيرة.

وأضاف أن الجيولوجي ياسر رمضان عمل بروح الفريق مع العاملين بالهيئة،  على بذل جهودًا ملموسة للارتقاء بأداء الهيئة وتهيئة المناخ اللازم لانطلاقة جديدة لقطاع التعدين، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهامة لتطوير منظومة الاستثمار، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير، مؤكدًا استمرار الوزارة في الاستثمار في قدرات العاملين بالهيئة، ورفع كفاءتهم المهنية، وتحسين بيئة العمل بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن ثقته في استمرار الجيولوجي ياسر رمضان في تقديم خبراته وجهوده من خلال موقعه الجديد، بما يمتلكه من خبرات متراكمة .

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للمهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي في تولي مسؤولية رئاسة الهيئة، واستكمال مسيرة التطوير، والعمل بروح الفريق مع قيادات الهيئة والعاملين بها، لتحقيق مستهدفات الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والعالمية، مشيرًا إلى ثقته في قدراته وخبراته التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية في مواقع عمل متعددة داخل مصر وخارجها.

البترول وزير البترول وزارة البترول هيئة الثروة المعدنية التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

حسام حسن

حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب

السوبر المصري

مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

ميدو

أمير هشام يكشف المفاجأة: بلاغ من ميدو للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

البطه

هديك تمنها وبزيادة.. شاب يستغيث لإعادة البطة «سوسن» بعد سرقتها من أمام منزل والدته

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

المزيد