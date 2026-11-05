وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بقيادات الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارات بتكليف الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بتولي رئاسة الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وتكليف المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي رئيسًا جديدًا لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

كما شملت القرارات تكليف المهندس أحمد سعد فتوح نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الصناعات التعدينية، والمهندس إيهاب أنور حسن نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الثروة المعدنية.

وأكد المهندس كريم بدوي، أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعدين، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يدعم تسريع وتيرة العمل واستكمال خطوات التطوير.

وأعرب الوزير عن تقديره واعتزازه بما قدمه الجيولوجي ياسر رمضان خلال فترة رئاسته للهيئة، مشيرًا إلى أنه قاد العمل خلال مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها، شهدت تحولها إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وأسهم بجهود مخلصة وفاعلة في إرساء دعائم هذا التحول، وتنفيذ متطلبات التطوير المؤسسي والتشريعي والإجرائي، رغم ما صاحب هذه المرحلة من تحديات كبيرة.

وأضاف أن الجيولوجي ياسر رمضان عمل بروح الفريق مع العاملين بالهيئة، على بذل جهودًا ملموسة للارتقاء بأداء الهيئة وتهيئة المناخ اللازم لانطلاقة جديدة لقطاع التعدين، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهامة لتطوير منظومة الاستثمار، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير، مؤكدًا استمرار الوزارة في الاستثمار في قدرات العاملين بالهيئة، ورفع كفاءتهم المهنية، وتحسين بيئة العمل بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن ثقته في استمرار الجيولوجي ياسر رمضان في تقديم خبراته وجهوده من خلال موقعه الجديد، بما يمتلكه من خبرات متراكمة .

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للمهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي في تولي مسؤولية رئاسة الهيئة، واستكمال مسيرة التطوير، والعمل بروح الفريق مع قيادات الهيئة والعاملين بها، لتحقيق مستهدفات الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والعالمية، مشيرًا إلى ثقته في قدراته وخبراته التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية في مواقع عمل متعددة داخل مصر وخارجها.