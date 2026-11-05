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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة أنسا: إنذار بوجود قنابل على متن رحلتين متجهتين إلى مطار مالبينسا في ميلانو وهبوط الطائرتين بسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» بتلقي بلاغات عن وجود قنابل على متن 3 طائرات مرتبطة برحلات من وإلى إيطاليا، الخميس، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة وتحويل مسار إحدى الطائرات، وسط استنفار للتعامل مع التهديدات والتأكد من سلامة الركاب وأطقم الطيران.

وشملت البلاغات طائرة تابعة لشركة «إير لينجوس» كانت في رحلة من العاصمة الأيرلندية دبلن إلى روما، حيث جرى تحويل مسارها إلى مطار إيفرو العسكري في فرنسا، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها، فيما رافقتها مقاتلة فرنسية خلال عملية التحويل.

كما تعرضت طائرة تابعة لشركة «ويز إير»، كانت متجهة من مطار مالبينسا في ميلانو إلى العاصمة البولندية وارسو، لتهديد بوجود قنبلة أثناء الرحلة، ما دفع السلطات إلى تحويل مسارها والهبوط في العاصمة النمساوية فيينا كإجراء احترازي.

وفي حادث ثالث، تلقت السلطات بلاغا بشأن احتمال وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «فين إير» كانت متجهة من هلسنكي إلى مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية روما، حيث هبطت الطائرة بسلام بمرافقة مقاتلات تابعة للقوات الجوية الإيطالية.

وبحسب وكالة «أنسا»، بدأت فرق مكافحة المتفجرات والجهات الأمنية عمليات تفتيش الطائرات والأمتعة، وفقا للإجراءات المعتمدة للتعامل مع التهديدات من هذا النوع.

وتأتي هذه البلاغات في ظل سلسلة من الإنذارات المتكررة بوجود قنابل على متن طائرات ركاب في عدد من الدول الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، ما تسبب في تحويل مسارات رحلات وإجراءات تفتيش مشددة وتعطيل حركة الطيران.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن وجود متفجرات فعلية على متن الطائرات الثلاث أو عن الجهات المسؤولة عن إرسال التهديدات. 

 

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