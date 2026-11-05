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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابدأ بنفسك.. محافظ بورسعيد يحذر من إلقاء المخلفات بالشوارع وتأثيرها على الصحة العامة

أبو ليمون : بورسعيد بيتنا.. حافظ على نظافتها، وابدأ بنفسك.
أبو ليمون : بورسعيد بيتنا.. حافظ على نظافتها، وابدأ بنفسك.
محمد الغزاوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد رسالة الي اهالي المحافظة للحفاظ على النظافة مؤكد انه معًا نحافظ على بورسعيد وان إلقاء المخلفات في الشوارع يضر بالصحة العامة ويشوه المظهر الحضاري

أبو ليمون : بورسعيد بيتنا.. حافظ على نظافتها، وابدأ بنفسك.

وشدد محافظ بورسعيد على ان  إلقاء القمامة خارج الأماكن المخصصة يؤدي إلى تراكم المخلفات وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

واكد محافظ بورسعيد ان ترك المخلفات بجوار صناديق القمامة أو في الشوارع يعيق حركة المواطنين ويؤثر على نظافة المناطق السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد ان التخلص من القمامة في الأماكن والمواعيد المحددة يسهم في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

واضاف محافظ بورسعيد ان الحفاظ على نظافة الشوارع مسؤولية مشتركة تبدأ من التزام كل مواطن بسلوك إيجابي.

تأتي هذه الرسالة في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز الوعي البيئي والمجتمعي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق السكنية، والحد من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وكشف محافظ بورسعيد على أن الحفاظ على نظافة بورسعيد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، من خلال الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها بالشوارع أو بجوار صناديق القمامة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية تليق بأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة

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