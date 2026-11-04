في لفتة إنسانية تحمل كافة معاني الرعاية والاهتمام.. محافظ بورسعيد يلتقي أطفال دار تحسين الصحة

في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام برعاية الأطفال وتلبية احتياجاتهم، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، دار تحسين الصحة، والتقى بالأطفال الأيتام، وحرص على التحدث معهم والاستماع إليهم في أجواء من الود والألفة كما قام بتوزيع مبالغ مالية على الأطفال بجانب توزيع عدد من الألعاب عليهم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

محافظ بورسعيد يوزع مبالغ مالية على الأطفال الأيتام و عدد من الألعاب والهدايا عليهم

كما حرص المحافظ على تقدير جهود العاملات بالدار ووزع عليهن كوبونات لشراء المواد الغذائية، تقديرًا لدورهن في رعاية الأطفال والاهتمام بشؤونهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء زرمبة، سكرتير حي المناخ، والأستاذ سيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي حوار أبوي مع الأطفال.. والاستماع إلى أحلامهم واحتياجاتهم

وشهدت الزيارة حوار ودي بين محافظ بورسعيد والأطفال، حرص خلاله على الاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم واهتماماتهم وتبادل الحديث معهم في أجواء من الود والألفة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة الإمكانيات التي تتيح للأطفال أجواء هادئة تساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي والتفوق، مؤكدا علي أهمية توفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.

توجيهات بتوفير رعاية متكاملة وبيئة آمنة للأطفال

وخلال الزيارة، وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للأطفال، والاهتمام بنظافة الدار على أعلى مستوى، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة تليق بهم، فضلا عن تنظيم رحلات ترفيهية لإدخال السعادة إلى نفوسهم وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية المتابعة المستمرة لأوضاع دور الرعاية، والحرص على تلبية احتياجات الأطفال وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يسهم في تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، ويمنحهم الفرصة لحياة أفضل.