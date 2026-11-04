محافظ بورسعيد يعزل رئيس حي جنوب من منصبه ويحيل واقعة بيع خردة للنيابة العامة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عزل رئيس حى جنوب بورسعيد من منصبه ونقله للعمل بحى غرب و إحالة واقعة شبهة التصرف بالبيع في بعض المهمات والخردة الحديدية المملوكة لجراج حي الجنوب، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

جاء ذلك عقب فحص الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، والذي انتهى إلى وجود شبهة مخالفات تتعلق بالتصرف في بعض الأصناف والمهمات دون اتباع الإجراءات القانونية والمخزنية المقررة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تجاوزات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة