محافظ بورسعيد يتفقد مبادرة تخفيض الأسعار بأحد الجمعيات الاستهلاكية بحي العرب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مبادرة تخفيض الأسعار بأحد فروع الجمعيات الاستهلاكية «دلتا ماركت» بحي العرب، وذلك لمتابعة سير العمل بالمبادرة والوقوف على مستوى توافر السلع والمواد الغذائية، ومدى الالتزام بالتخفيضات المقررة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

رافق المحافظ ، خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، ومحمد حلمي مدير مديرية التموين ببورسعيد

أبو ليمون يتابع توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. ويوجه بإعلان الأسعار بوضوح والتيسير على المواطنين

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية المعروضة، واطمأن على توافر مختلف المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بصورة واضحة أمام المواطنين، والالتزام الكامل بالتخفيضات المقررة، بما يضمن حصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة، ويعزز جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأكد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المطلوبة، مع تكثيف الرقابة على الأسعار والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع ملف ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة على رأس أولوياتها، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين