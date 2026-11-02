قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الجيوش الفرنسية: التعاون الدفاعي مع السعودية يستهدف استعادة حرية الملاحة وتعزيز الأمن بالمنطقة
عمرو أديب: علبة الجبنة البيضاء لا يمر عليها 15 يوم وسعرها بيزيد
استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمالًا لخطة تطوير الإنارة .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب أعمدة وكشافات جديدة بشارع الجهاد

تركيب 58 عمود إنارة و63 كشافًا بشارع الجهاد بنطاق حي المناخ.
تركيب 58 عمود إنارة و63 كشافًا بشارع الجهاد بنطاق حي المناخ.
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير منظومة الإنارة بشارع الجهاد بنطاق حي المناخ، ومنطقة عمرو بن العاص بنطاق حي الزهور، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، في إطار جهود تطوير منظومة الإنارة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

تركيب 58 عمود إنارة و63 كشافًا بشارع الجهاد بنطاق حي المناخ.

وتابع المحافظ أعمال تركيب 58 عمود إنارة و63 كشافًا بشارع الجهاد، إلى جانب أعمال تركيب 220 عمود إنارة وكشافًا بمنطقة عمرو بن العاص، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والاستاذ حسن البسيوني مدير جهاز تعمير بورسعيد، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات العمل بكل منطقة.

وأكد المحافظ أهمية سرعة استكمال الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع مراعاة تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة الإنارة العامة والاستخدام الأمثل للطاقة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

طلاب المدارس

مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

مودة الادهم

مودة الأدهم تغادر السجن بعد انتهاء مدة حبسها في قضية غسل الأموال والاتجار بالبشر

المتهم

بيحمل ركاب فى الصندوق.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالشرقية

المتهم

صور الواقعة فيديو.. تاجر مخدرات يشعل النار فى قارب يحتوى على مخزن للممنوعات بالجيزة

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد