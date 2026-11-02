استكمالًا لخطة تطوير الإنارة .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب أعمدة وكشافات جديدة بشارع الجهاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير منظومة الإنارة بشارع الجهاد بنطاق حي المناخ، ومنطقة عمرو بن العاص بنطاق حي الزهور، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، في إطار جهود تطوير منظومة الإنارة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

تركيب 58 عمود إنارة و63 كشافًا بشارع الجهاد بنطاق حي المناخ.

وتابع المحافظ أعمال تركيب 58 عمود إنارة و63 كشافًا بشارع الجهاد، إلى جانب أعمال تركيب 220 عمود إنارة وكشافًا بمنطقة عمرو بن العاص، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والاستاذ حسن البسيوني مدير جهاز تعمير بورسعيد، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات العمل بكل منطقة.

وأكد المحافظ أهمية سرعة استكمال الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع مراعاة تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة الإنارة العامة والاستخدام الأمثل للطاقة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.