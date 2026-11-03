أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عند نفس المستويات التي سجلتها في التعاملات المسائية أمس الإثنين.

وشهد الذهب أمس الإثنين ارتفاعا طفيفا في الأسعار؛ تزامنا مع الارتفاع العالمي للمعدن النفيس بأكثر من 2%، بعد موجة تراجعات استمرت 5 أيام متتالية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

سجل عيار 24 نحو 7,034 جنيها.

ووصل عيار 22 إلى نحو 6,448 جنيها.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، نحو 6,155 جنيها.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 5,276 جنيها.

فيما سجل عيار 14 نحو 4,103 جنيهات.

وسجلت أوقية الذهب نحو 218,781 جنيها.

فيما سجل جنيه الذهب نحو 49,240 جنيها.

ويترقب السوق المحلي تحركات الأونصة العالمية خلال الساعات المقبلة، والتي قد تحدد اتجاه الذهب في السوق المصرية.