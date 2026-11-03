الحمد لله على نعمة الحرية.. مودة الأدهم تنهار من البكاء في أول ظهور بعد خروجها من السجن

ظهرت البلوجر مودة الأدهم في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجها من السجن وانتهاء فترة العقوبة الصادرة بحقها في قضيتي الاتجار بالبشر وغسل الأموال، حيث عبّرت عن سعادتها بالعودة إلى حياتها من جديد، ولم تتمالك دموعها من الفرحة.

ونشرت مودة الأدهم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تبكي من شدة الفرحة، ووجهت رسالة إلى متابعيها، قائلة: «الحمد لله على نعمة الحرية، أنا تمام، أنا بخير».

ويأتي ظهور مودة الأدهم بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، عقب قضائها مدة العقوبة الصادرة بحقها في القضيتين، لتعود إلى الظهور مجددا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت مودة الأدهم في قضية غسل الأموال بالحبس، وتغريمها 4 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات، كما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحبسها لمدة 6 سنوات، لتنهي بذلك فترة العقوبة المقررة بحقها.