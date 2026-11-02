جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، إجراء مسابقة جديدة لاختيار وتعيين دفعة من الكوادر، في إطار جهوده لاستقطاب الكفاءات والخبرات المؤهلة، والاستعانة بالعناصر المتميزة لدعم خططه وأهدافه التنموية.

وأوضح الجهاز ، أن المسابقة أُجريت من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وفق مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة التي تستهدف ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بما يضمن اختيار أفضل العناصر وفق أسس موضوعية واضحة.

منظومة إلكترونية لاختيار الكفاءات

واعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، على منظومة إلكترونية بالكامل في تنفيذ إجراءات المسابقة، بما يضمن تنظيم مراحل الاختيار وتطبيق معايير موحدة على المتقدمين، ويحد من التدخلات البشرية، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة في تقييم المتقدمين.

استقطاب الكوادر لدعم الخطط التنموية

وتأتي المسابقة في إطار توجه الجهاز نحو استقطاب أفضل الكفاءات والكوادر المؤهلة، بما يسهم في تعزيز قدراته المؤسسية ورفع كفاءة الأداء، ودعم تنفيذ مشروعاته وخططه التنموية خلال المرحلة المقبلة.