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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 مكاسب من فوز الأهلي على المقاولون.. بصمة عموتة وخبرة بن شرقي وأزمة إهدار الفرص

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ليحصد المارد الأحمر ثلاث نقاط جديدة بفضل هدف المغربي أشرف بن شرقي في الوقت القاتل.

4 مكاسب من فوز الأهلي على المقاولون

 

وشهدت المواجهة عددًا من المشاهد الفنية المهمة، التي عكست تطور أداء الأهلي خلال اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، إلى جانب استمرار أزمة إهدار الفرص، وتألق أصحاب الخبرات في حسم النتيجة لصالح الفريق الأحمر.

 المشهد الأول.. خبرات بن شرقي تحسم المواجهة في الوقت القاتل

 

لعبت الخبرات دور البطولة في منح الأهلي نقاط المباراة، بعدما نجح المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مستغلًا عرضية متقنة من محمد هاني، حولها برأسه إلى داخل الشباك.

وأثبت بن شرقي قدرته على استغلال الفرص الحاسمة، ليمنح فريقه فوزًا صعبًا في مواجهة شهدت محاولات هجومية عديدة دون ترجمتها إلى أهداف.

 المشهد الثاني.. عموتة يغير أسلوب الأهلي في الشوط الثاني

 

ظهر الأهلي بصورة أفضل خلال النصف الثاني من المباراة، بعدما أجرى الحسين عموتة تعديلات على أسلوب اللعب، ورفع الفريق من نسق الضغط على المنافس، مع سرعة استرداد الكرة ومحاولة استغلال المساحات خلف دفاع المقاولون العرب.

وساعد هذا التحول على زيادة الفاعلية الهجومية للأهلي، وفرض سيطرته على فترات من اللقاء، ليصبح الفريق أكثر خطورة وقدرة على الوصول إلى مرمى المنافس.

 المشهد الثالث.. سوء الحظ وإهدار الفرص يحرمان الأهلي من فوز عريض

 

رغم تحقيق الانتصار، عانى الأهلي من مسلسل إهدار الفرص السهلة، وهو ما حرمه من حسم المباراة مبكرًا وبنتيجة كبيرة.

وكانت أبرز الفرص تسديدة أحمد رضا التي تصدى لها أبوالسعود، وانفراد محمد عبد الله الذي أنقذه حارس المقاولون، بالإضافة إلى تسديدة طاهر محمد طاهر التي ارتطمت بالعارضة في الشوط الثاني.

وكشفت هذه الفرص عن حاجة الفريق إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، من أجل ترجمة السيطرة والاستحواذ إلى أهداف.

المشهد الرابع.. الأهلي يحقق انتصارين متتاليين في كأس عاصمة مصر

 

حقق الأهلي مكسبًا معنويًا مهمًا بالفوز على المقاولون العرب، بعدما سبق له الانتصار على بترول أسيوط في الجولة الأولى بخمسة أهداف دون مقابل.

وبذلك يحقق المارد الأحمر فوزه الثاني على التوالي في البطولة، ليواصل مشواره بصورة إيجابية، ويعزز حظوظه في المنافسة على التأهل من دور المجموعات، مع استمرار العمل على تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الانسجام بين عناصر الفريق.

الأهلي المقاولون العرب أشرف بن شرقي الحسين عموتة كأس عاصمة مصر أخبار الأهلي

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