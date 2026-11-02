أميرة أديب تشوّق جمهورها لديو غنائي جديد مع "فليكس".. وتكشف عن موعد طرحه في 4 نوفمبر

شوّقت الفنانة أميرة أديب جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية، من خلال برومو تشويقي نشرته عَبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، جمعها بمطرب الراب فليكس، معلنة عن موعد طرح الأغنية الجديدة يوم 4 نوفمبر الجاري، في تعاون يحمل الكثير من المفاجآت.

وجاء البرومو في إطار من الغموض والمرح، من خلال حوار طريف يجمع أميرة وفليكس، يتخلله تلاعب بالكلمات الموسيقية، قبل الكشف عن تاريخ 4 نوفمبر، الذي ينتظر فيه الجمهور طرح الفيديو كليب، لتطرح أميرة أديب التساؤلات حول طبيعة الأغنية والتجربة الموسيقية الجديدة التي تجمعهما.

الأغنية الجديدة التي ستطرحها أميرة أديب بالتعاون مع فليكس، تأتي بعد النجاح المتميز الذي حققه فيديو كليب مناظرة أغنيتها «عايزين منا إيه»، التي جمعتها بمطرب الراب أرسينك والموزع الموسيقي مهيب، وتمكنت من تصدر قوائم تريند موقع «يوتيوب» خلال 48 ساعة فقط من طرحها.

وتواصل أميرة أديب خلال الفترة الحالية نشاطها الغنائي، حيث تعمل على تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، تمهيدًا لطرحها ضمن الميني ألبوم على مراحل خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة فنية تستهدف تقديم تجارب موسيقية متنوعة والتواصل مع جمهورها من خلال إصدارات متتابعة.

وعلى جانب آخر، تحرص أميرة أديب على تحقيق التوازن بين نشاطها الغنائي واهتمامها بالتمثيل، إذ تنشغل بالتحضير لتجربتها الدرامية المنتظرة مسلسل «رحلة طاهر المصري» الذي يجمعها بالفنان خالد النبوي، لتواصل بذلك نشاطها في المجالين الغنائي والتمثيلي.