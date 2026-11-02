قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
عموتة: إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا.. وغيابه بسبب عدم اكتمال جاهزيته
4 مكاسب من فوز الأهلي على المقاولون.. بصمة عموتة وخبرة بن شرقي وأزمة إهدار الفرص
هرمز مقبرة المسيرات الأمريكية.. إيران تسقط MQ-9 وتسيطر على طائرتين في قشم
فيورنتينا يحقق فوزًا كبيرًا على ساسولو 4-2 في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة أديب تشوّق جمهورها لديو غنائي جديد مع "فليكس".. وتكشف عن موعد طرحه في 4 نوفمبر

أميرة أديب تشوّق جمهورها لديو غنائي جديد مع "فليكس".. وتكشف عن موعد طرحه في 4 نوفمبر
أميرة أديب تشوّق جمهورها لديو غنائي جديد مع "فليكس".. وتكشف عن موعد طرحه في 4 نوفمبر
أوركيد سامي

شوّقت الفنانة أميرة أديب جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية، من خلال برومو تشويقي نشرته عَبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، جمعها بمطرب الراب فليكس، معلنة عن موعد طرح الأغنية الجديدة يوم 4 نوفمبر الجاري، في تعاون يحمل الكثير من المفاجآت.

وجاء البرومو في إطار من الغموض والمرح، من خلال حوار طريف يجمع أميرة وفليكس، يتخلله تلاعب بالكلمات الموسيقية، قبل الكشف عن تاريخ 4 نوفمبر، الذي ينتظر فيه الجمهور طرح الفيديو كليب، لتطرح أميرة أديب التساؤلات حول طبيعة الأغنية والتجربة الموسيقية الجديدة التي تجمعهما.

الأغنية الجديدة التي ستطرحها أميرة أديب بالتعاون مع فليكس، تأتي بعد النجاح المتميز الذي حققه فيديو كليب مناظرة أغنيتها «عايزين منا إيه»، التي جمعتها بمطرب الراب أرسينك والموزع الموسيقي مهيب، وتمكنت من تصدر قوائم تريند موقع «يوتيوب» خلال 48 ساعة فقط من طرحها.

وتواصل أميرة أديب خلال الفترة الحالية نشاطها الغنائي، حيث تعمل على تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، تمهيدًا لطرحها ضمن الميني ألبوم على مراحل خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة فنية تستهدف تقديم تجارب موسيقية متنوعة والتواصل مع جمهورها من خلال إصدارات متتابعة.

وعلى جانب آخر، تحرص أميرة أديب على تحقيق التوازن بين نشاطها الغنائي واهتمامها بالتمثيل، إذ تنشغل بالتحضير لتجربتها الدرامية المنتظرة مسلسل «رحلة طاهر المصري» الذي يجمعها بالفنان خالد النبوي، لتواصل بذلك نشاطها في المجالين الغنائي والتمثيلي.

أميرة أديب اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

ترشيحاتنا

خبراء يطالبون بتكامل عربي في مشروعات المياه والطاقة وحشد الاستثمارات طويلة الأجل بـ«منتدى القاهرة 2026»

خبراء يطالبون بتكامل عربي في مشروعات المياه والطاقة وحشد الاستثمارات طويلة الأجل بـ«منتدى القاهرة 2026»

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» في إيطاليا

جهاز "مستقبل مصر":

جهاز "مستقبل مصر": منظومة متكاملة تضمن شفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل بالجهاز

بالصور

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد