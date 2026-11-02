مصطفى يونس في حواره مع صدي البلد يفتح النار على زيزو وإمام عاشور: قبضوا الملايين ومفيش أداء في الملعب



انتقد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، مستوى أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في ظل تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.



وقال يونس خلا حواره مع صدى البلد، إن ما يقدمه اللاعبان داخل الملعب لا يتناسب مع التوقعات المنتظرة منهما، رغم حصولهما على مقابل مادي كبير.



وأضاف نجم الأهلي السابق، منتقدًا أداء اللاعبين: «خدوا الفلوس هيلعبوا ليه؟»، في إشارة إلى عدم رضاه عن المردود الفني الذي يقدمه بعض نجوم الفريق.

وشدد يونس على أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين يقدمون الإضافة الحقيقية داخل الملعب، مؤكدًا أن قيمة اللاعب يجب أن تنعكس على أدائه ومساهمته في تحقيق الانتصارات.