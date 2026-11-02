إمام عاشور في أحدث ظهور من التمرين

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور اثناء أداء التمارين البدنية داخل صالة الجيم.

وحسم مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة الجدل المثار بشأن الحالة الطبية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، عقب معسكر منتخب مصر الأخير.

موقف عموتة من إمام عاشور في الأهلي بعد جدل الإصابة

وأكد المصدر أن إمام عاشور تعافى بشكل كامل من إصابة العضلة الضامة، ولا يعاني من أي إصابات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال في مرحلة استعادة جاهزيته الفنية والبدنية، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى عدم التسرع في الدفع به خلال المباريات المقبلة.

وانتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا من أنياب المقاولون العرب، بعدما حسم المواجهة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، وتحديدًا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي استغل عرضية متقنة من محمد هاني، وحولها بضربة رأسية قوية إلى داخل شباك المقاولون العرب، ليمنح المارد الأحمر نقاط المباراة.