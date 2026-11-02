مدرب مصري أم أجنبي؟.. محسن صالح يكشف اختياره لخلافة عموتة

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في إمكانية تولي علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تدريب الفريق الأحمر، حال اتخاذ قرار برحيل المدرب الحالي عموتة، مشيرًا إلى أن المدرب المصري يمتلك مقومات جيدة، لكنه يحتاج إلى مساندة إدارية وجماهيرية حتى ينجح في مهمته.

وقال محسن صالح، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط» الإذاعي، إن يوريتشيتش قد يكون الخيار الأنسب للأهلي حال الاستقرار على رحيل عموتة، مضيفًا أن هناك إمكانية أيضًا للاستعانة بمدرب مصري.

وعندما سأله هاني حتحوت عن هوية المدرب المصري المقصود، أوضح محسن صالح أن لديه مبدأ بعدم التعاقد مع مدرب مرتبط بعقد مع نادٍ آخر ودعوته لترك فريقه، معتبرًا أن الأمر يتعارض مع قناعاته المهنية.

من جانبه، أشار حتحوت إلى أن علي ماهر لديه اتفاق مع إدارة سيراميكا كليوباترا يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرضًا من الأهلي، ليرد محسن صالح بأن هذا الأمر يظل اتفاقًا بين المدرب وناديه.

وعن تقييمه لقدرات علي ماهر، أكد محسن صالح أنه يقدم مستويات جيدة منذ عامين أو ثلاثة، ونجح في التعبير عن قدراته التدريبية سواء خلال تجربته مع المصري البورسعيدي أو مع سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه مدرب جيد.

محسن صالح يحدد شرط نجاح علي ماهر مع الأهلي

وتطرق الحديث إلى مدى قدرة علي ماهر على نقل نجاحاته مع سيراميكا والمصري إلى الأهلي، في ظل اختلاف طبيعة المنافسة والضغوط داخل القلعة الحمراء.

وأوضح محسن صالح أن أوراق اعتماد المدرب الحقيقية تتمثل في قدرته على المنافسة بقوة والتتويج ببطولة الدوري، لكنه شدد على أن نجاح علي ماهر مع الأهلي لن يتحقق دون حصوله على ما وصفه بـ«الحصانة».

وفسر رئيس لجنة التخطيط السابق مفهوم الحصانة بأنها المساندة الإدارية والجماهيرية، موضحًا أن جماهير الأهلي لن تكون صبورة مع مدرب لا يمتلك خبرات كافية مع الأندية الكبيرة، خاصة إذا تعرض الفريق لخسارة أو خسارتين.

محسن صالح: جمهور الأهلي لم يعد يصبر على تراجع النتائج

وتحدث محسن صالح عن طبيعة تعامل جماهير الأهلي مع تراجع الأداء والنتائج، مؤكدًا أن الجمهور أصبح أقل صبرًا، خاصة أنه اعتاد على البطولات والعروض القوية، وهو ما يجعل حالة