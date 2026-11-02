عموتة: إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا.. وغيابه بسبب عدم اكتمال جاهزيته

تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف إمام عاشور من المشاركة مع الفريق، وسبب غيابه عن مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

عموتة: إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب: «لا يختلف أحد في مصر وإفريقيا على أن إمام عاشور من أفضل اللاعبين، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق».

وأضاف المدير الفني للأهلي: «إمام عاشور غاب عن المباراة لأنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100% من جميع النواحي، سواء الفنية أو البدنية، والجهاز الفني لا يريد التسرع في عودته قبل اكتمال جاهزيته».

وتابع عموتة: «الفريق يحتاج إلى إمام عاشور، ونعرف جيدًا الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، وسيعود بقوة إن شاء الله خلال الفترة المقبلة».

ويترقب جمهور الأهلي عودة إمام عاشور إلى المشاركة في المباريات، في ظل أهمية اللاعب ودوره في خط وسط الفريق، بعدما ابتعد عن المشاركة بسبب عدم اكتمال جاهزيته، وسط رغبة الجهاز الفني في تجهيزه بالشكل الأمثل قبل عودته إلى المستطيل الأخضر.