كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات

طمأن الفنان كريم فهمي جمهوره على حالته الصحية، بعد تداول أنباء غير صحيحة بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنه بخير وبصحة جيدة، وأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

وكتب كريم فهمي، “ستوري”، عبر حسابه على “إنستجرام”: “الخبر المتداول عن حالتي الصحية غير صحيح تمامًا، والحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة”.

وتابع: “برجاء من الصفحات والمواقع اللي بتنشر أخبار عن أي شخص، سواء كانت أخبار صحية أو غيرها، تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها”.

وأضاف: “الخبر مش مجرد كلام بيتنشر، لكنه ممكن يسبب قلق وضرر كبير للشخص وأهله والناس اللي بتحبه.. يا ريت نتحرى المصداقية، ونراجع مصادرنا قبل ما ننشر أي معلومة، شكرًا لكل الناس اللي سألت واطمنت، وربنا يديم الصحة على الجميع”.



