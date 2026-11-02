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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: السياحة المصرية تحتاج إلى تسويق ذكي ومستدام |خاص

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في العاصمة البريطانية لندن؛ تمثل نموذجًا مهمًا لتطوير أدوات التسويق السياحي المصري، مشيرًا إلى أن المنافسة في صناعة السياحة لم تعد تعتمد فقط على امتلاك المقومات والأماكن السياحية، وإنما أصبحت ترتبط بقدرة الدول على تسويق منتجاتها والوصول إلى السائح المستهدف بالأساليب الحديثة.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن التحدي الحقيقي أمام القطاع السياحي المصري يتمثل في تحويل الاهتمام الدولي بالمقصد المصري إلى قرارات فعلية بالسفر والحجز، وهو ما يتطلب حملات ترويجية مستمرة وموجهة، وشراكات قوية مع شركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات في الأسواق الخارجية.

فرصة لتحويل الاهتمام العالمي إلى حجوزات فعلية

وأضاف أن استخدام تقنيات الاستهداف الجغرافي والإعلانات الرقمية في حملة لندن يعكس أهمية توظيف التكنولوجيا في صناعة السياحة، من خلال الوصول إلى السائح في الأماكن التي يتواجد بها، وتقديم محتوى يتناسب مع اهتماماته وتفضيلاته، بدلًا من الاعتماد على أنماط الدعاية التقليدية فقط.

 فرصة كبيرة لتعزيز نصيبها 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز نصيبها من حركة السياحة العالمية، في ظل ما تتمتع به من تنوع فريد يجمع بين الآثار والحضارة والشواطئ والسياحة الثقافية والترفيهية والبيئية، مؤكدًا أن هذا التنوع يجب أن يتحول إلى منتجات سياحية متكاملة وبرامج قابلة للتسويق طوال العام.

نجاح أي حملة ترويجية لا يقاس بحجم الانتشار الإعلاني 

وشدد على أن نجاح أي حملة ترويجية لا يقاس بحجم الانتشار الإعلاني وحده؛ وإنما بقدرتها على تحقيق زيادة ملموسة في أعداد السائحين، ورفع معدلات الإشغال الفندقي، وزيادة متوسط إنفاق السائح ومدة إقامته داخل مصر.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الربط بين الترويج السياحي وتطوير جودة الخدمات والبنية الأساسية والتدريب السياحي، حتى يجد السائح تجربة متكاملة تتوافق مع الصورة التي شاهدها في الحملات الإعلانية، بما يعزز تكرار الزيارة ويحول السائح إلى وسيلة دعاية إيجابية للمقصد المصري.

جلس الشيوخ العاصمة البريطانية التسويق السياحي المصري

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