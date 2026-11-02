قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب آيزنكوت: تكتل الأحزاب المناهضة لنتنياهو يجتمع لأول مرة غدا
عرَّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل في الدقهلية
هجمات نووية وكيميائية.. اختراق تطبيقات الإنذار المبكر في أوكرانيا وروسيا
هانز فليك: إيمري مدرب استثنائي.. وبرشلونة قادر على صناعة التاريخ
تحدثا عن 4 محاور.. تفاصيل لقاء هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في تركيا
شبح فيتنام يطارده.. ترامب: لا أريد أن تتحول الحرب الحالية إلى صراع طويل الأمد
انقسامات الديمقراطيين تهدد فرصهم في السيطرة على الكونجرس الأمريكي
الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد العسكري المتواصل للحوثيين في اليمن وهجماتهم على السعودية
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السياحة على رادار البرلمان.. سياحة النواب تعتمد خطة التحرك لزيادة التدفقات الوافدة

سياحة النواب
سياحة النواب
فريدة محمد

أقرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، خطة عملها الخاصة بقطاع السياحة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، بعد إدخال الملاحظات والمقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات السابقة، تمهيدًا لعرض الخطة على رئيس مجلس النواب لاعتمادها.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماعات اللجنة، أنه تم تضمين كافة ملاحظات النواب في الصيغة النهائية لخطة العمل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمها إلى رئيس المجلس لاستكمال إجراءات اعتمادها، بما يحدد أولويات تحرك اللجنة تجاه الملفات المختلفة المرتبطة بالقطاع السياحي.

زيادة الحركة السياحية ومعالجة التحديات على رأس الأولويات

وتستهدف خطة العمل متابعة جهود الدولة الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، والعمل على رصد المعوقات التي تواجه القطاع، ومناقشة التحديات التي تؤثر على معدلات نموه، وصولًا إلى مقترحات وحلول تسهم في تذليل العقبات أمام النشاط السياحي.

كما تتضمن الخطة حصر أبرز المشكلات التي تواجه مختلف الأنشطة السياحية وإدراجها ضمن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، بما يتيح مناقشتها ومتابعة الإجراءات اللازمة لمعالجتها، دعمًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

السياحة الرياضية تدخل أجندة تحركات اللجنة

وفي توجه يستهدف تنويع أدوات الترويج للمقصد السياحي المصري، كشفت سحر طلعت مصطفى عن اعتزام اللجنة تبني ملف السياحة الرياضية خلال دور الانعقاد الحالي.

ويرتكز هذا الملف على الاستفادة من الأحداث والبطولات الرياضية التي تستضيفها مصر، وتحويلها إلى فرص للترويج السياحي، من خلال استثمار الحضور الجماهيري والاهتمام الإعلامي المصاحب لهذه الفعاليات في التعريف بالمقاصد السياحية المصرية وجذب مزيد من الزائرين.

خطة متكاملة لمتابعة ملفات القطاع خلال دور الانعقاد

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني قد ناقشت خطة عملها الخاصة بقطاع السياحة خلال أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثاني، حيث تناولت مختلف الملفات المرتبطة بتطوير النشاط السياحي، وآليات دعم جهود الدولة لزيادة الحركة الوافدة، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي تحتاج إلى تدخل ومتابعة برلمانية.

وانتهت اللجنة إلى إقرار الخطة بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء، لتكون إطارًا محددًا لعملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء مستهدفات تعزيز مكانة مصر السياحية وزيادة العائد الاقتصادي من القطاع.

لجنة السياحة والطيران المدني مجلس النواب النائبة سحر طلعت مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

دجلة

في الوقت القاتل | وادي دجلة يحقق الفوز علي الزمالك في كأس عاصمة مصر

هاني أبو ريدة و محمد صلاح

هاني أبو ريدة يلتقي محمد صلاح لتعزيز أجواء التفاهم والتواصل داخل المنتخب الوطني

النصر السعودي

النصر السعودي يحقق فوزاً كبيراً على باختاكور الأوزبكي

بالصور

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد