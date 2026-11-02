السياحة على رادار البرلمان.. سياحة النواب تعتمد خطة التحرك لزيادة التدفقات الوافدة

أقرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، خطة عملها الخاصة بقطاع السياحة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، بعد إدخال الملاحظات والمقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات السابقة، تمهيدًا لعرض الخطة على رئيس مجلس النواب لاعتمادها.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماعات اللجنة، أنه تم تضمين كافة ملاحظات النواب في الصيغة النهائية لخطة العمل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمها إلى رئيس المجلس لاستكمال إجراءات اعتمادها، بما يحدد أولويات تحرك اللجنة تجاه الملفات المختلفة المرتبطة بالقطاع السياحي.

زيادة الحركة السياحية ومعالجة التحديات على رأس الأولويات

وتستهدف خطة العمل متابعة جهود الدولة الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، والعمل على رصد المعوقات التي تواجه القطاع، ومناقشة التحديات التي تؤثر على معدلات نموه، وصولًا إلى مقترحات وحلول تسهم في تذليل العقبات أمام النشاط السياحي.

كما تتضمن الخطة حصر أبرز المشكلات التي تواجه مختلف الأنشطة السياحية وإدراجها ضمن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، بما يتيح مناقشتها ومتابعة الإجراءات اللازمة لمعالجتها، دعمًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

السياحة الرياضية تدخل أجندة تحركات اللجنة

وفي توجه يستهدف تنويع أدوات الترويج للمقصد السياحي المصري، كشفت سحر طلعت مصطفى عن اعتزام اللجنة تبني ملف السياحة الرياضية خلال دور الانعقاد الحالي.

ويرتكز هذا الملف على الاستفادة من الأحداث والبطولات الرياضية التي تستضيفها مصر، وتحويلها إلى فرص للترويج السياحي، من خلال استثمار الحضور الجماهيري والاهتمام الإعلامي المصاحب لهذه الفعاليات في التعريف بالمقاصد السياحية المصرية وجذب مزيد من الزائرين.

خطة متكاملة لمتابعة ملفات القطاع خلال دور الانعقاد

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني قد ناقشت خطة عملها الخاصة بقطاع السياحة خلال أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثاني، حيث تناولت مختلف الملفات المرتبطة بتطوير النشاط السياحي، وآليات دعم جهود الدولة لزيادة الحركة الوافدة، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي تحتاج إلى تدخل ومتابعة برلمانية.

وانتهت اللجنة إلى إقرار الخطة بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء، لتكون إطارًا محددًا لعملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء مستهدفات تعزيز مكانة مصر السياحية وزيادة العائد الاقتصادي من القطاع.