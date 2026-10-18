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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطيران المدني يبحث مع سفير سلوفينيا فتح آفاق جديدة لتنمية الحركة السياحية

وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني
أ ش أ

بحث وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني مع سفير سلوفينيا لدى القاهرة ساشو بدلنسك، سُبُل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير الربط الجوي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو السياحي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، سفير سلوفينيا لدى القاهرة، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور رئيس سلطة الطيران المدني سامح فوزي، ورئيس قطاع النقل الجوي بالسلطة سلمى الطحان، ومدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني لمياء سامي.

تناول اللقاء مستجدات مشروع اتفاقية النقل الجوي الثنائية، والجهود المبذولة لاستكمال المباحثات الفنية والتوصل إلى صيغة توافقية تمهد لاستيفاء الإجراءات اللازمة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام شركات الطيران لتشغيل الرحلات المنتظمة بين البلدين، ويعزز الربط الجوي بين السوقين المصرية والسلوفينية.

وبحث الجانبان إمكانية تحويل رحلات الطيران العارض بين ليوبليانا والغردقة إلى رحلات منتظمة، بما يتماشى مع توقعات نمو الحركة السياحية، فضلًا عن فرص التعاون في مجال الشحن الجوي، بما يسهم في تنمية حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أهمية استكمال المباحثات الفنية بشأن اتفاقية النقل الجوي مع الجانب السلوفيني، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع فرص الربط الجوي بين البلدين، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وسلوفينيا، والحرص المشترك على دفع مجالات التعاون المختلفة، بما يدعم تنمية الحركة السياحية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

من جانبه، أكد السفير ساشو بدلنسك حرص سلوفينيا على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية تطوير الربط الجوي في دعم حركة السفر وتنمية العلاقات السياحية بين البلدين، موضحًا أن ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي فريد، يجمع بين المقاصد الشاطئية والمواقع الأثرية والحضارية، يجعلها وجهة سياحية جاذبة، خاصةً لدى السائح السلوفيني، ويفتح آفاقًا واعدة لتعزيز حركة السياحة الوافدة من سلوفينيا إلى مصر.

وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني سفير سلوفينيا الطيران المدني

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