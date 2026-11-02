إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بقرار المدير الفني للنادي الأهلي الحسين عموتة بشأن مشاركة حمزة علاء في التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن تقسيم البطولات بين حراس مرمى الأهلي فكرة مميزة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك: "حمزة علاء في التشكيل الأساسي زي ما قولت لكم من فترة وأكدت إمبارح.. عموته مقسم البطولات بين حراسه، والحقيقي إن دي فكرة ممتازة؛ لأنها مش حارمة الفريق من خدمات وجودة الشناوي ومصطفى وكمان بيدي فرصة لتجهيز حمزة علاء".

عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، ومحمود صلاح، وطاهر محمد طاهر، ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

يجلس على دكة البدلاء:

أشرف داري وأحمد عيد ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي وعمر معوض ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وياسين مرعي ومصطفى شوبير.