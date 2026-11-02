يجب الاستعداد لكل السيناريوهات.. أحمد موسى يطالب الحكومة بكشف مخزون الوقود والسلع الاستراتيجية

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة؛ في ظل التوترات الدولية ومخاوف تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وتأثير ذلك على أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة مطالبة بتوضيح حجم استعداداتها لمواجهة التطورات المحتملة، والتعريف بموقف المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع لجنة الأزمات لمتابعة الاستعدادات، متسائلًا عن حجم مخزون الوقود والسلع الاستراتيجية، وأكد أهمية وضع خطط بديلة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.

واختتم حديثه قائلًا: «لازم نستعد لكل السيناريوهات.. وربنا يستر على العالم، محدش يعرف بكره هيحصل إيه».