بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

تعافت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في عام خلال الجلسة السابقة، إذ ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، ​بينما تحول تركيز المستثمرين نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية غدا الثلاثاء وتداعياتها ‌المحتملة على السياسات المالية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3902.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1239 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى تعاملات يوم الجمعة على انخفاض 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر ​2025، وفقاً لرويترز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3911.50 ​دولار.



وقال محللون ، إن عمليات بيع مكثفة في أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ⁠يوم الجمعة دفعت المستثمرين إلى المسارعة لتوفير السيولة، مما أجبرهم على بيع أصول ​الملاذ الآمن، بما فيها الذهب.

وذكر نيكوس تزابوراس، وهو محلل مستقل في الأسواق المالية، أن "التفاؤل بشأن ​انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تجدد الشكوك حيال استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، دفعت إلى التساؤل حول مدى الحاجة إلى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية، وهو ما ​ساعد في تعافي الذهب، لكن هذا التعافي قد يكون قصير الأمد".

وتراجعت أسعار النفط بأكثر ​من أربعة بالمئة اليوم، عقب محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون وقطريون لليوم الثالث على التوالي بهدف التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء ⁠الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ومن شأن انخفاض أسعار النفط أن يخفف الضغوط التضخمية ويقلص التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وتتجه الأنظار حاليا نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة غدا ​بهدف تقييم تأثيراتها المحتملة ​على السياسة المالية ومعنويات ⁠الأسواق بشكل عام.

وقال تزابوراس: "من المرجح أن تتعامل الأسواق بحذر مع انتخابات التجديد النصفي، التي قد تمثل نقطة تحول في صراع الشرق ​الأوسط، بينما قد تستمر عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا، التي دفعت ​المستثمرين إلى ⁠بيع الذهب لتغطية خسائر في استثمارات أخرى، الأمر الذي قد يضع ضغوطا على المعدن النفيس".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 50.08 دولار للأوقية، بعدما هبطت دون 50 دولارا ⁠يوم ​الجمعة لأول مرة منذ 11 شهرا.

ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1428.45 ​دولار، بعدما سجل أدنى مستوياته في 13 شهرا يوم الجمعة، وخسر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 968.59 دولار، بعد أن سجل أدنى ​مستوياته في 17 شهرا يوم الجمعة.