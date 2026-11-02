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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية نتائج بطولة تنس الطاولة للطلاب بالمرحلتين الابتدائية والثانوية بنين، للعام الدراسي 2026/2027، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب (التربية الرياضية)، وسط منافسات بين طلاب المعاهد الأزهرية، وأسفرت عن تصعيد الفائزين في المرحلة الثانوية للمشاركة على مستوى الجمهورية ضمن منافسات الحافز الرياضي.

وجاء تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف مصطفى بهي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب، ومتابعة رانيا منسي، القائم بأعمال مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنفيذ محمود بدوي.

وأسفرت منافسات فردي الطلاب بالمرحلة الثانوية عن فوز الطالب معاذ محمد، من معهد بنين الورديان الثانوي، بالمركز الأول، وجاء أدهم أحمد رشاد، من معهد بنين أبو العيون الثانوي، في المركز الثاني.

وحصل عبد الرحمن محمد زيد، من معهد بنين الورديان الثانوي، على المركز الثالث، بينما جاء محمد صلاح، من معهد بنين أبو قير الثانوي، في المركز الرابع.

وفي منافسات الزوجي، حصد الثنائي يوسف كحيل ووليد حسن، من معهد بنين محمد رجب الثانوي، المركز الأول.

وعلى مستوى المرحلة الابتدائية بنين، حقق الطالب حمزة محمد أحمد، من معهد عبد الحليم محمود الابتدائي، المركز الأول، فيما جاء الطالب محمد حسين، من معهد ملحقة عبد الحليم محمود الابتدائي، في المركز الثاني.

وهنأت قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، مشيدة بالمستويات الرياضية التي قدمها المشاركون، وموجهة الشكر إلى معلمي ومعلمات التربية الرياضية وإدارات المعاهد المشاركة، وجميع القائمين على تنظيم البطولة، لدورهم في اكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

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أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

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