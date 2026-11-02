شيرين فهمي يكشف تفاصيل اجتماعات «قضاة من أجل مصر» لدعم محمد مرسي

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل التحقيقات في قضية «قضاة من أجل مصر»، موضحًا أن التحقيقات كشفت عن عقد أعضاء المجموعة اجتماعات في أماكن متعددة، جرى خلالها الإعداد لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميًا، إلى جانب مناقشات تضمنت تأييد المرشح محمد مرسي.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر منصات صدى البلد، إنه كان منتدبًا بصفته قاضي تحقيق من وزير العدل آنذاك، وتولى التحقيق مع عدد كبير من القضاة بمختلف الهيئات القضائية.

وأوضح أن التحقيقات لم تقتصر على واقعة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميًا، وإنما امتدت إلى نشاط المجموعة التي أطلقت على نفسها «قضاة من أجل مصر»، بعدما أعلنت فوز أحد المرشحين قبل إعلان النتيجة من الجهات المختصة.

وأضاف أن بعض أعضاء المجموعة اعترفوا بوقائع متعلقة بنشاطها، كما كشفت التحقيقات والتحريات عن عقد اجتماعات في أماكن مختلفة، تضمنت الإعداد لإعلان النتائج ومناقشة دعم أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو محمد مرسي.

وأشار إلى أنه تمكن من الوصول إلى أدلة إلكترونية تتعلق باجتماعات المجموعة ومناقشاتها، بعدما حصل على دورات تدريبية في التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت، نظرًا لمحدودية خبرته في هذا المجال وقت بدء التحقيقات عام 2014.

وأكد فهمي أنه جمع الأدلة وواجه بها القضاة المعنيين، مع إثبات دفاع كل منهم في التحقيقات.