الأوقاف تصرف أكثر من 5.6 مليون جنيه إعانات نقدية خلال أكتوبر 2026

أعلنت وزارة الأوقاف صرف 5 ملايين و682 ألفًا و290 جنيهًا في صورة إعانات نقدية خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهودها للوفاء بمصارف الأوقاف وتوجيه عوائدها إلى أوجه البر والرعاية الاجتماعية، وفقًا لشروط الواقفين.

وجاء الصرف برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومن خلال الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة التابعة للإدارة المركزية لشئون البر، بما يضمن توجيه أموال الوقف إلى المصارف المحددة لها وتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية التي خُصصت من أجلها.

وتضمنت أوجه الصرف عددًا من المجالات، شملت التوكيلات، والإعانات، والاستحقاقات الأهلية، وإصلاح المدافن والمضايف، إلى جانب دعم الجمعيات.

الأوقاف: الإدارة العامة للتدريب تواصل تنفيذ برامجها لتأهيل الأئمة

تواصل الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف تنفيذ برامجها التدريبية الهادفة إلى تطوير مهارات الأئمة والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري واللغوي، من خلال دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي»، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الدعوي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتنمية قدرة الأئمة على التعامل الواعي مع قضايا العصر.



وشهدت فعاليات يوم الأحد الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٦ تنفيذ عدد من المحاضرات التدريبية بمديريات أوقاف الجيزة والقليوبية والقاهرة، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وتناولت موضوعات متنوعة في أصول الفقه والعقيدة وقواعد اللغة العربية، إلى جانب تنمية مهارات الأداء الصوتي والإلقائي، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة.