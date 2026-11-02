مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. مواجهات قوية تنتظر الأبيض في دور المجموعات

يترقب عشاق نادي الزمالك، مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تحددت مواعيد الجولات الست التي يخوضها الفريق في المجموعة، والتي تشهد مواجهات قوية أمام الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز، في صراع على حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويبدأ الزمالك مشواره القاري بمواجهة الإفريقي التونسي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2026، في اختبار قوي يسعى خلاله الفريق لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال منافسات المجموعة.

وفي الجولة الثانية، يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر قبل أن يعود إلى القاهرة لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثالثة المقرر إقامتها من 18 إلى 20 ديسمبر.

وتتجدد المواجهة أمام الفريق التنزاني في الجولة الرابعة عندما يلتقي الزمالك ويانج أفريكانز خارج الديار خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، ثم يخوض الأبيض مواجهة الجولة الخامسة أمام الإفريقي التونسي في تونس من 15 إلى 17 يناير.

ويختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات باستضافة مولودية الجزائر في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2027، في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة وبطاقات التأهل إلى الدور المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات:

الجولة الأولى: الزمالك × الإفريقي التونسي – 27 إلى 29 نوفمبر 2026.

الجولة الثانية: مولودية الجزائر × الزمالك – 4 إلى 6 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة: الزمالك × يانج أفريكانز – 18 إلى 20 ديسمبر 2026.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز × الزمالك – 8 إلى 10 يناير 2027.

الجولة الخامسة: الإفريقي التونسي × الزمالك – 15 إلى 17 يناير 2027.

الجولة السادسة: الزمالك × مولودية الجزائر – 22 إلى 24 يناير 2027.

مباراة الزمالك ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارا جديدا أمام وادي دجلة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتصحيح مساره وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام زد.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقناة الناقلة

يستضيف استاد السويس الجديد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتتولى قناة أون سبورت نقل أحداث المباراة باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تغطية للمواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.