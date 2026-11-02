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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢ نوفمبر، محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق، وذلك على هامش الجولة الثالثة لمشاورات آلية ٢+٢ لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، المنعقدة بالقاهرة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، تأكيداً على الروابط والوشائج التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ودعم مصر لجهود إعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية بالسودان، وأهمية مواصلة البناء على مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأزمة السودانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتسوية الأزمة، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما أكد وزير الخارجية أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود الرباعية الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوداني بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تقدير السودان للدور المصري الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وللجهود المصرية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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