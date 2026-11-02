قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. مواجهات قوية تنتظر الأبيض في دور المجموعات
وزير الخارجية يشدد على وقف تهريب السلاح إلى السودان والتحرك لمواجهة تداعيات الأزمة
لا نؤمن بحكم الكفار.. صهر نتنياهو يرقص على أنغام أغنية مناهضة للحكم الإسرائيلي
وزير الخارجية: التحرك المشترك ضرورة لمواجهة إقامة السدود دون تشاور مع دولتي المصب
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: التحرك المشترك ضرورة لمواجهة إقامة السدود دون تشاور مع دولتي المصب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد د بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ضرورة التحرك المشترك لمواجهة إقامة أي سدود بتصرفات أحادية، دون التشاور والتنسيق مع دولتي المصب، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ التعاون والتفاهم في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وأوضح أن القضايا المرتبطة بإقامة السدود لا يمكن التعامل معها من خلال قرارات منفردة، وإنما تتطلب التشاور بين الدول المعنية، بما يضمن مراعاة مصالح الجميع واحترام حقوق دولتي المصب.

وأشار إلى أهمية وجود موقف مشترك للتعامل مع الإجراءات الأحادية في ملف السدود، بما يحافظ على المصالح المائية للدول المعنية ويحول دون فرض واقع جديد دون توافق أو تنسيق مسبق.

وشدد وزير الخارجية على أن التعاون والتشاور يمثلان الأساس للتعامل مع القضايا المائية المشتركة، وأن التحرك المشترك ضروري لمواجهة أي إجراءات أحادية تمس حقوق دولتي المصب.

وزير الخارجية تصرفات أحادية بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

شكوي الطفل

كيف تتعامل الأسرة مع شكوى الطفل من المعلم بالمدرسة؟

الزبادي

انتهت صلاحية الزبادي؟.. 4 علامات تكشف لك إن كان آمناً للأكل أم يجب التخلص منه

كريم كراميل

بعد وصول سعر القطعة لـ١٠٠ جنيه .. أسهل طريقة لتحضير كريم الكراميل بالمنزل

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد