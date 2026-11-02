وزير الخارجية: التحرك المشترك ضرورة لمواجهة إقامة السدود دون تشاور مع دولتي المصب

أكد د بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ضرورة التحرك المشترك لمواجهة إقامة أي سدود بتصرفات أحادية، دون التشاور والتنسيق مع دولتي المصب، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ التعاون والتفاهم في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وأوضح أن القضايا المرتبطة بإقامة السدود لا يمكن التعامل معها من خلال قرارات منفردة، وإنما تتطلب التشاور بين الدول المعنية، بما يضمن مراعاة مصالح الجميع واحترام حقوق دولتي المصب.

وأشار إلى أهمية وجود موقف مشترك للتعامل مع الإجراءات الأحادية في ملف السدود، بما يحافظ على المصالح المائية للدول المعنية ويحول دون فرض واقع جديد دون توافق أو تنسيق مسبق.

وشدد وزير الخارجية على أن التعاون والتشاور يمثلان الأساس للتعامل مع القضايا المائية المشتركة، وأن التحرك المشترك ضروري لمواجهة أي إجراءات أحادية تمس حقوق دولتي المصب.