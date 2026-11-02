وزير الخارجية يشدد على وقف تهريب السلاح إلى السودان والتحرك لمواجهة تداعيات الأزمة

شدد بدر عبد العاطي،وزير الخارجية على ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان، والتي تتم عبر إحدى دول الجوار، مؤكدًا أهمية التحرك لمواجهة مصادر الدعم العسكري التي تسهم في استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع داخل البلاد.

وأكد أن وقف تدفق الأسلحة يمثل ضرورة للحد من التصعيد، وعدم السماح باستمرار الممارسات التي تهدد أمن السودان واستقراره، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود للتعامل مع تداعيات الأزمة السودانية.

وأوضح أن التطورات المرتبطة بالأوضاع في السودان لا تقتصر آثارها على الداخل السوداني، وإنما تمتد إلى أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يتطلب تنسيقًا وتحركًا جادًا للتعامل مع التحديات القائمة.

وأشار إلى أن وقف عمليات التهريب والتصدي للممارسات التي تغذي الصراع يمثلان أهمية كبيرة في دعم جهود استعادة الاستقرار، والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.