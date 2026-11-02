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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب تهديد قنبلة.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب من لندن إلى بلغاريا

طائرة ركاب تابعة لشركة ويز إير
طائرة ركاب تابعة لشركة ويز إير
خاطر عبادة

تم تحويل مسار طائرة تابعة لشركة ويز إير كانت متجهة من إنجلترا إلى بلغاريا إلى المجر اليوم الإثنين 2 نوفمبر بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة أثناء الرحلة.

نشر مقاتلات حربية لمرافقة الطائرة


وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه تم نشر طائرة مقاتلة من طراز غريبن المجرية لمرافقة طائرة الركاب التي هبطت في بودابست.

وأكد وزير الدفاع المجري رومولوس روسين-سزندي الخبر في منشور على فيسبوك: "تلقت الطائرة تهديدًا بوجود قنبلة، مما أجبرها على إلغاء رحلتها، وتم تأمين الهبوط بواسطة طائرة مقاتلة من طراز غريبن".
وأضاف "لقد أثبت جنودنا مرة أخرى أنهم قادرون على الانتشار الفوري عند الضرورة، وأنهم قادرون على ضمان أمن المجال الجوي للمجر."

تفتيش أمني للركاب

 

أقلعت الرحلة المتجهة من لندن إلى صوفيا في الساعة 8:33 صباحًا اليوم وكان من المقرر أن تصل إلى صوفيا حوالي الساعة 1:25 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

فيما أفادت شركة ويز إير لموقع 24.hu الإخباري بأن السلطات أجرت تفتيشاً أمنياً للطائرة والركاب.


وقالت شركة الطيران المجرية: "تؤكد شركة ويز إير أن رحلة اليوم بين لندن لوتون وصوفيا قد تم تحويل مسارها إلى بودابست بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة أثناء الرحلة".

وأوضح متحدث باسم الشركة أن الطائرة "تم تحويل مسارها وهبطت بأمان في مطار ليست فيرينك الدولي في بودابست وفقًا لبروتوكولات الأمن ذات الصلة"، حيث قامت السلطات بإجراء الفحوصات اللازمة على الطائرة والركاب.

هبوط اضطراري تهديد قنبلة المجر طائرة ويز إير لندن بلغاريا

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