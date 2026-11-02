هما اللي قالولي وصلنا.. القبض على سائق ربع نقل سمح لطلاب مدرسة بالجلوس فى صندوق السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسماح لعدد من طلاب المدارس بالجلوس في الصندوق الخلفي للسيارة في أثناء سيرها بأحد الطرق في الإسكندرية، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها “سائق” مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، في أثناء سيره بدائرة القسم، عقب طلب التلاميذ منه توصيلهم.

وجرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.