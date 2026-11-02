خطفاها وهربا بموتوسيكل.. حبس المتهمين بسرقة حقيبة صحفي بالدقي

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس المتهمين بخطف حقيبة صحفي، بأحد شوارع الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأقرا باستخدام دراجة نارية في تتبع الضحايا من المارة، ورصد تحركاتهم، وما أن تحين الفرصة يقتربان من الضحية ويخطفان الحقيبة ويلوذان بالفرار بسرعة عبر الدراجة النارية لصعوبة تتبعهما.

وأضافا أنه يوم الواقعة خلال سيرهما بأحد شوارع الدقي بالدراجة النارية بحثا عن ضحية، حتى شاهدا المجني عليه يسير حاملا حقيبته، فتتبعاه ثم اقتربا منه وخطفا الحقيبة وفرا هاربين، وأرشدا عن المسروقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغا من صحفي أفاد فيه أنه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية قاما بخطف حقيبته وفرا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة، وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهمين، تمكن رجال المباحث، من تحديد هويتهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.