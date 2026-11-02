اتهام عامل نظافة بالتحرش بموظفة في الشيخ زايد

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام موظفة استقبال بإحدى صالات الجيم الشهيرة، عامل نظافة، بالتحرش بها وملامسة جسدها أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الموظفة تتهم فيه عامل نظافة بالتعدي عليها بالملامسة أثناء سيرها في الشارع، حيث فوجئت بقيامه بملامسة جسدها، ما دفعها إلى تحرير بلاغ بالواقعة.

وبدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها، وسماع أقوال مقدمة البلاغ، والتحقق من صحة الاتهام المنسوب إلى المشكو في حقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف حقيقة الواقعة.