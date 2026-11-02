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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تضم أكثر من 10 ملايين فتوى.. المفتي لرئيس الوزراء: إطلاق منصة «حَصِين المرجع الإفتائي الدولي» قريبًا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من ملفات العمل، واستعراض جهود دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، والتوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الإفتائي.

 نشر الوعي الديني الرشيد

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مشيدًا بجهودها المتكاملة في هذا المجال، من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة بمختلف المحافظات، إلى جانب استخدام التطبيقات والأدوات التكنولوجية الحديثة لتعزيز التواصل مع المواطنين والرد على استفساراتهم في مختلف الأمور الدينية والدنيوية.

التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

من جانبه، استعرض مفتي الجمهورية جهود الدولة المتواصلة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز مرجعية المؤسسات الدينية الوطنية، إلى جانب التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأشار إلى خطط دار الإفتاء المصرية لإنشاء فروع جديدة في محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع نطاق الخدمات الإفتائية والوصول إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن التوسع في الفروع يسهم في تيسير حصول المواطنين على الفتاوى الشرعية المنضبطة، وتعزيز التواصل المباشر معهم، والتعرف على احتياجاتهم الإفتائية والتعامل مع قضاياهم بصورة أكثر قربًا من واقعهم، بما يدعم نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الاعتدال.

إطلاق منصة «حصين» 

وخلال اللقاء، أعلن مفتي الجمهورية قرب إطلاق منصة «حَصِين – المرجع الإفتائي الدولي»، في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تطوير العمل الإفتائي، وتوسيع نطاق إتاحة المعرفة الشرعية الموثقة، وتعزيز حضور المرجعية الإفتائية المصرية على المستوى الدولي.

وأوضح أن المنصة تمثل مشروعًا معرفيًا وتقنيًا يستهدف إتاحة التراث الإفتائي المصري في صورة رقمية متطورة، من خلال موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة، بما يسهل الوصول إلى الفتاوى والمصادر الشرعية الموثقة.

قاعدة معرفية 

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن منصة «حصين» تستند إلى رصيد علمي يمتد لأكثر من 130 عامًا من عمل دار الإفتاء المصرية، وتضم أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة وموثقة، ضمن قاعدة معرفية تتجاوز 30 مليون مُدخل في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية.

وأضاف أن المنصة توفر إمكانات متقدمة للبحث والوصول إلى الإجابات والمصادر ذات الصلة، بما ييسر الاستفادة من هذا الرصيد العلمي الضخم، ويدعم احتياجات الباحثين وطلاب العلم والمهتمين بالمعرفة الشرعية في مختلف أنحاء العالم.

مصطفى مدبولي مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية نشر الوعي رئيس مجلس الوزراء

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