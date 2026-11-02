رئيس وزراء أرمينيا يعلن بدء العمل على تنفيذ مشروع "طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار"

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم / الإثنين / بدء حكومته العمل على تنفيذ مشروع "طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار".
وذكر باشينيان- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية:- أن الحكومة ستبدأ بمبادرة منها عملية تصميم خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة وخطوط نقل الكهرباء في إطار مشروع طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار، وذلك حتى لا نخسر الوقت ونتمكن من بدء العمل على المشروع ".
وأضاف رئيس الحكومة الأرمينية أنه بمجرد تأسيس الشركة الخاصة بتنفيذ المشروع، ستنقل الحكومة ببساطة العمل المُنجز بالفعل إلى الشركة.
وأكد باشينيان أيضًا أنه من خلال هذا المشروع، ستتغلب أرمينيا على الحصار الذي استمر لأكثر من 30 عامًا.