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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تحول هاتفك إلى مساعد شخصي لرعاية وتدريب حيوانك الأليف؟

كيف تحول هاتفك إلى مساعد شخصي لرعاية وتدريب حيوانك الأليف؟
كيف تحول هاتفك إلى مساعد شخصي لرعاية وتدريب حيوانك الأليف؟
لمياء الياسين

أصبحت التكنولوجيا الحديثة جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتنا اليومي، ولم يعد الأمر مقتصرًا على تنظيم مهام البشر، بل امتد ليشمل رعاية  الحيوانات الأليفة

يواجه مربو القطط والكلاب تحديات مستمرة في موازنة جداولهم المزدحمة مع متطلبات الرعاية الصحية والتدريبية لحيواناتهم. 

ومن هنا، تبرز التطبيقات الذكية كحلول عملية ومبتكرة تضمن للأليفة حياة صحية وآمنة، وللمربي راحة البال.

إليك أفضل 4 تطبيقات متخصصة توفر منظومة رعاية متكاملة لأليفك:

 تطبيق 11pets: الطبيب البيطري في جيبك
يقدم هذا التطبيق سجلًا صحيًا رقميًا متكاملًا يغنيك عن المستندات الورقية المعرضة للتلف.

ويتيح لك التطبيق جدولة مواعيد التطعيمات والجرعات الدوائية بدقة مع تفعيل تنبيهات دورية. 

كما يمنحك ميزة مراقبة المؤشرات الحيوية كالوزن والأنشطة، مع سهولة مشاركة هذه البيانات الطبية فورًا مع طبيبك البيطري عند الحاجة.

 تطبيق Petcube: عينك الراصدة أثناء غيابك
يمزج هذا التطبيق بين التوثيق والمراقبة الحية؛ إذ يسمح ببناء ملف تعريفي شامل يضم عادات أليفك وتاريخه الصحي. وبفضل إمكانية ربطه بكاميرات الشركة المصنعة، يمكنك مشاهدة بث مباشر لمنزلك، والتحدث مع حيوانك عن بُعد، بل والحصول على استشارات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاطمئنان على سلامته.
• تطبيق Hundeo: مدرب الكلاب الخاص بك

إذا كنت تبحث عن وسيلة احترافية لتهذيب سلوك كلبك، فإن Hundeo يوفر خططًا تدريبية مخصصة عبر دروس مرئية مبسطة. يركز التطبيق على تعليم الأوامر الأساسية مثل المشي المنضبط ومعالجة المشكلات السلوكية كالنباح المستمر، مما يعزز لغة التواصل بينك وبين كلبك بخطوات مدروسة.
 

 تطبيق Tractive GPS: أمان مطلق وتتبع لحظي

يقضي هذا التطبيق تمامًا على مخاوف ضياع الحيوانات الأليفة. من خلال دمج التطبيق مع جهاز تتبع صغير يثبت على الطوق، يمكنك تحديد موقع أليفك بدقة على الخريطة لحظة بلحظة. كما يتيح لك رسم "سياج أمني افتراضي" يرسل لهاتفك إنذارًا فوريًا بمجرد تخطي الأليف لهذه الحدود الآمنة.
 

التطبيقات الذكية رعاية الحيوانات الأليفة مواعيد التطعيمات البيانات الطبية بث مباشر لمنزلك معالجة المشكلات ضياع الحيوانات الأليفة

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