في الآيفون والأندرويد.. كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك بسهولة

تعد كيفية استعادة الملفات والصور المحذوفة من الهاتف بسهولة، سواء تم مسحها بالخطأ أو حتى بعد عمل فورمات للجهاز من الأمور التي يبحث عنها الكثير.

وتتلخص خطوات الاسترجاع الصحيحة بناءً على ما استعرضته التقارير في الآتي:

تفقد سلة المهملات (المحذوفة مؤخراً)

تحتوي الهواتف الذكية الحديثة على ميزة الاحتفاظ بالملفات المحذوفة مؤقتاً لمدة تصل إلى 30 يوماً قبل مسحها نهائياً:

• معرض الصور الأصلي: افتح تطبيق المعرض انتقل إلى الألبومات ابحث عن مجلد "المحذوفة مؤخراً" أو “سلة المهملات” حدد الصور واضغط “استعادة”.

• تطبيق صور جوجل : افتح التطبيق اضغط على قسم المجموعات أو المكتبة أسفل الشاشة اختر سلة المهملات حدد الملفات المرغوبة واضغط استعادة.

• تطبيق ملفاتي : يمكنك تفقد سلة المهملات المدمجة في تطبيق إدارة الملفات الخاص بهاتفك للبحث عن المستندات المفقودة.

الاعتماد على النسخ الاحتياطي السحابي

إذا كنت قد فعلت ميزة المزامنة مسبقاً، يمكنك استرجاع بياناتك بسرعة ودون الحاجة لبرامج إضافية:

• لأجهزة أندرويد: تحقق من حساب Google الخاص بك عبر Google Drive أو تطبيق النسخ الاحتياطي من جوجل، حيث يمكنك تسجيل الدخول والبحث في سلة المحذوفات الخاصة بالحساب السحابي.

• لأجهزة آيفون: ادخل إلى الإعدادات اضغط على اسمك إعدادات iCloud لاستعادة جهات الاتصال أو الصور المتزامنة والنسخ الاحتياطية.

استخدام تطبيقات وبرامج استعادة البيانات

إذا حُذفت الملفات نهائياً ولم تجدها في السلة أو السحابة، ينصح بالاستعانة ببعض البرامج المتخصصة:

• تطبيقات مباشرة من الهاتف (أندرويد): تطبيق DiskDigger المتاح على متجر جوجل بلاي، والذي يتيح عمل مسح ذاكرة الهاتف واستعادة الصور والفيديوهات المحذوفة.

• برامج عبر الكمبيوتر (أندرويد وآيفون): يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر واستخدام برامج قوية مثل Dr.Fone، أو EaseUS MobiSaver، أو iMyFone D-Back، والتي تقوم بمسح عميق للذاكرة الداخلية.

• استعادة ملفات كارت الذاكرة (SD Card):



في النهاية فور اكتشافك لفقدان ملفات مهمة، توقف تماماً عن استخدام الهاتف أو التقاط صور جديدة أو تحميل تطبيقات؛ لأن أي استخدام جديد للهاتف قد يكتب بيانات جديدة فوق الملفات المحذوفة، مما يجعل استعادتها.